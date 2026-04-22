Başkan Fedaioğlu’ndan 23 Nisan mesajı: “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır”

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 23 Nisan mesajında milli irade vurgusu yaparak çocukların güçlü Türkiye’nin temeli olduğunu söyledi.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının tarihi önemine dikkat çekti. Fedaioğlu, bu anlamlı günün hem milli iradenin simgesi hem de çocuklara armağan edilmiş eşsiz bir bayram olduğunu belirtti.

MİLLİ İRADE VE TARİHİ DÖNÜM NOKTASI VURGUSU

Fedaioğlu, 23 Nisan’ın milletin kendi kaderini tayin ettiği en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ederek, Gazi Meclis’in açılışının bağımsızlık mücadelesinin en güçlü göstergesi olduğunu söyledi. Türk milletinin en zor şartlarda bile istiklalinden vazgeçmediğini vurgulayan Fedaioğlu, bu iradenin bugün de aynı kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

ÇOCUKLAR GELECEĞİN TEMİNATI

Mesajında çocukların Türkiye’nin yarınları olduğuna dikkat çeken Fedaioğlu, güçlü bir ülkenin ancak iyi yetişmiş nesillerle mümkün olacağını belirtti. Eğitimden sağlığa kadar her alanda çocuklar için en iyisini hedeflediklerini ifade eden Fedaioğlu, Gaziantep’te yükselen çocuk seslerinin geleceğe dair umutları güçlendirdiğini söyledi.

GÜVENLİK VE KÜRESEL ADALET MESAJI

Son dönemde yaşanan okul olaylarına da değinen Fedaioğlu, çocukların güvenliğinin en temel öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca Gazze başta olmak üzere dünyada yaşanan çocuk dramlarına dikkat çekerek, barış ve huzurun hakim olduğu bir dünya için mücadele edeceklerini ifade etti. Fedaioğlu, mesajını tüm çocukların bayramını kutlayarak tamamladı.

Haber: Mehmet Güngördü

