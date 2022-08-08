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Başkan Ergü: "Tufanbeyli'yi üretim merkezi yapacağız"

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Başkan Ergü: 'Tufanbeyli'yi üretim merkezi yapacağız'

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü, Torosların zirvesindeki ilçelerinin üretim merkezi olması için çaba sarfettiklerini söyledi.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü, Torosların zirvesindeki ilçelerinin üretim merkezi olması için çaba sarfettiklerini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Tamer Dağlı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde esnaf, çiftçi ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Ergü ve AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin ile birlikte milletvekillerine ilçede gerçekleşecek olan projeler ve yatırım çalışmaları ile ilçenin lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesi ve yöresel ürün üretimi hakkında bilgi verdi. Ergü, Torosların zirvesindeki Tufanbeyli'nin üretim merkezi olması için çaba sarfettiklerini söyledi.

Milletvekillerine ilçede gerçekleşecek projelere verdikleri destek için teşekkür eden Başkan Ergü, yatırım çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydetti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tufanbeyli AK Parti Hisarcık Adana Yerel Haberler

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