Başkan Çetin: 'Değerli olan Salbaş bir kat daha değer kazanacak'

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Salbaş'taki iftar programında vatandaşlara müjdeler verdi. Salbaş'ın imar sorununun çözümünde son aşamaya gelindiğini kaydeden Başkan Çetin, beldenin modern bir kesimhaneye kavuşacağını ve belediyenin ücretsiz hizmete sunduğu düğün salonunun genişletileceğini açıkladı.

Çukurova Belediyesi'nin iftar programı Salbaş Stadında yapıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, iftar öncesi gittiği Salbaş'ta vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Dualar eşliğinde iftarın açılmasının ardından Salbaşlılara seslenen Başkan Çetin, son yıllarda afetlerin üst üste yaşandığını belirterek, "Önce pandemi ile uğraştık sonrasında yakın zamanda depremi yaşadık. Şükürler olsun ki Adana olarak diğer kentlere göre en hafif şeklinde atlattık. Çukurova 6,7 büyüklüğünde hissetti ama 5,1 hisseden diğer ilçelere göre alnımızın akıyla çıktık. Çukurova'da 72 ağır hasarlı yıkılması gereken bina var. Ama 500'ün üzerinde yıkılması gereken bina var her bir ilçede" dedi.

Depremden sonra Salbaş gibi yerlere talebin çok arttığına dikkat çeken Başkan Çetin, "Salbaş'ın nüfusu hızla arttı. Sizin imar sorununuz ile ilgili çok çaba sarf ettik. Çok şükür planları kesinleştirdik askıdan indi şimdi geriye uygulama kaldı. Uygulamayı tamamladıktan sonra inşaatları yapabileceksiniz. Bundan sonra zaten değerli olan Salbaş bir kat daha değer kazanacak" şeklinde konuştu.

Konuşmasını sürdüren Çetin,"Salbaş'ta düğün salonuna büyük rağbet gösteriliyor. Halkın memnun olduğunu biliyorum. Düğün salonunun küçük geldiğini biliyorum. Düğün salonunun önüne bir sundurma yapılacak ve dışarda da düğün yapabileceksiniz. Salbaş'ın en büyük ihtiyacı modern bir kesimhane. Bunun yeri hazırlandı. Büyükşehire teklifimize sunduk. Planda değişiklik yapıldıktan sonra en kısa sürede yapımına başlayıp hizmete açacağız. Böylece Salbaş'ın önemli bir sorununu çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA