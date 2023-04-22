Salbaş Haberleri - Salbaş Haber - Haberler

Salbaş Haberleri
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Sonuçlarda her şey çok netti! 70 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı'nın müteahhidi kendini "Fazla çimento kullandık" diyerek savundu
Çukurova nerede? Çukurova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çukurova ilçesi hangi ile bağlı?
1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
30 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
19 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
23 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
22 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
Adana haberleri... Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı
Sol Parti'den Fatsa'da Fındık Mitingi: "Bir Ekmeği 10 Liraya Çıkardılar, Ben 70 Yaşındayım Bir Türlü Doyamadım"
18 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
17 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
16 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
7 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
25 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER... İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Adana elektrik kesintisi! 10 Mart Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Eşinin cesedini 3 gün evde saklamıştı, suçu ölen babasının üstüne atıp beraat etti
Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası
Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış
Eşinin ilişkisi nedeniyle öldürüldü; yakınları cesedinin atıldığı söylenen yerde dua ediyor
Çukurova nerede? Çukurova bölgesi neresi? Çukurova hangi ile bağlı, nerenin ilçesi? Çukurova haritadaki yeri nerede? Çukurova nüfusu kaç?