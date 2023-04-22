Salbaş Haberleri - Salbaş Haber - Haberler

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Salbaş Haberleri

Salbaş haber, Salbaş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması

Salbaş - 22.04.2023
Başkan Çetin: 'Değerli olan Salbaş bir kat daha değer kazanacak'

Başkan Çetin: "Değerli olan Salbaş bir kat daha değer kazanacak"

Salbaş - 17.04.2023
Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Salbaşlılarla İftarda Bir Araya Geldi

Çukurova Belediye Başkanı Çetin, Salbaşlılarla İftarda Bir Araya Geldi

Salbaş - 17.04.2023
Erzincan'da 'FETÖ'nün askeri yapılanması' davasında yeniden karar verildi

Erzincan'da "FETÖ'nün askeri yapılanması" davasında yeniden karar verildi

Salbaş - 11.04.2023
Sonuçlarda her şey çok netti! 70 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı'nın müteahhidi kendini 'Fazla çimento kullandık' diyerek savundu

Sonuçlarda her şey çok netti! 70 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı'nın müteahhidi kendini "Fazla çimento kullandık" diyerek savundu

Salbaş - 06.03.2023
Çukurova nerede? Çukurova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çukurova ilçesi hangi ile bağlı?

Çukurova nerede? Çukurova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çukurova ilçesi hangi ile bağlı?

Salbaş - 13.02.2023
1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 01.12.2022
30 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

30 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 29.10.2022
19 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

19 Ekim Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 19.10.2022
Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Salbaş - 07.10.2022
23 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

23 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 23.09.2022
22 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

22 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 22.09.2022
Adana gündem haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana gündem haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Salbaş - 16.09.2022
Adana haberleri... Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Adana haberleri... Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Salbaş - 02.09.2022
Kenevirleri sökerken suçüstü yakalandılar

Kenevirleri sökerken suçüstü yakalandılar

Salbaş - 02.09.2022
Sol Parti'den Fatsa'da Fındık Mitingi: 'Bir Ekmeği 10 Liraya Çıkardılar, Ben 70 Yaşındayım Bir Türlü Doyamadım'

Sol Parti'den Fatsa'da Fındık Mitingi: "Bir Ekmeği 10 Liraya Çıkardılar, Ben 70 Yaşındayım Bir Türlü Doyamadım"

Salbaş - 24.07.2022
18 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

18 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 18.07.2022
Ceyhanlı Güreşçilerden 8 Madalya ile Büyük Başarı

Ceyhanlı Güreşçilerden 8 Madalya ile Büyük Başarı

Salbaş - 21.06.2022
Salbaş'ta başpehlivan İsa Göçen oldu

Salbaş'ta başpehlivan İsa Göçen oldu

Salbaş - 20.06.2022
17 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

17 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 17.06.2022
Asırlık Zazaca masallar okul bahçesinde musiki eşliğinde anlatılıyor

Asırlık Zazaca masallar okul bahçesinde musiki eşliğinde anlatılıyor

Salbaş - 16.06.2022
16 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

16 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 16.06.2022
Salbaş Karakucak Güreşleri Başlıyor

Salbaş Karakucak Güreşleri Başlıyor

Salbaş - 14.06.2022
7 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

7 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!

Salbaş - 07.06.2022
Adana'da orman yangını (2)

Adana'da orman yangını (2)

Salbaş - 26.05.2022
Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da orman yangını kontrol altına alındı

Salbaş - 26.05.2022
ADANA'DA ORMAN YANGINI

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Salbaş - 26.05.2022
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (4)

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (4)

Salbaş - 26.05.2022
Büyükşehirden kent sporuna hizmet

Büyükşehirden kent sporuna hizmet

Salbaş - 05.04.2022
25 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER... İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

25 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER... İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Salbaş - 25.03.2022
Adana elektrik kesintisi! 10 Mart Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Adana elektrik kesintisi! 10 Mart Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Salbaş - 10.03.2022
Eşinin cesedini 3 gün evde saklamıştı, suçu ölen babasının üstüne atıp beraat etti

Eşinin cesedini 3 gün evde saklamıştı, suçu ölen babasının üstüne atıp beraat etti

Salbaş - 07.03.2022
MHP'li Demirdağ ucuz alış-veriş önerisi

MHP'li Demirdağ ucuz alış-veriş önerisi

Salbaş - 14.12.2021
Hatay'da çalınan motosiklet 10 yıl sonra Adana'da bulundu

Hatay'da çalınan motosiklet 10 yıl sonra Adana'da bulundu

Salbaş - 19.11.2021
U19 Süper Ligi 3. Hafta

U19 Süper Ligi 3. Hafta

Salbaş - 15.11.2021
Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Salbaş - 28.09.2021
AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: 'Muhtarlar demokrasimizin temel taşıdır'

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı: "Muhtarlar demokrasimizin temel taşıdır"

Salbaş - 12.09.2021
Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Adana Çukurova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Salbaş - 28.07.2021
Kozan'daki orman yangını

Kozan'daki orman yangını

Salbaş - 28.07.2021
Son dakika haberleri... ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Son dakika haberleri... ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Salbaş - 28.07.2021
Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını

Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını

Salbaş - 28.07.2021
Saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi

Saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi

Salbaş - 27.07.2021
ADANA Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor

ADANA Lise öğrencileri okul bahçesinde sebze-meyve yetiştiriyor

Salbaş - 27.03.2021
Kalbinde pil takılı bebekleri olan bir ailenin koronovirüs testi pozitif çıktı

Kalbinde pil takılı bebekleri olan bir ailenin koronovirüs testi pozitif çıktı

Salbaş - 11.03.2021
Kamyonetle çarpışan otomobildeki karı- koca yaralandı

Kamyonetle çarpışan otomobildeki karı- koca yaralandı

Salbaş - 06.03.2021
Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası

Adana'daki cinayet şüphelisi baba ve kızının, cesedi 3 gün banyoda sakladığı iddiası

Salbaş - 10.02.2021
Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış

Yasak aşk tartışması nedeniyle babası kocasını öldürmüştü! Cansız bedeni 3 gün boyunca banyoda saklamış

Salbaş - 10.02.2021
Eşinin ilişkisi nedeniyle öldürüldü; yakınları cesedinin atıldığı söylenen yerde dua ediyor

Eşinin ilişkisi nedeniyle öldürüldü; yakınları cesedinin atıldığı söylenen yerde dua ediyor

Salbaş - 05.02.2021
Çukurova nerede? Çukurova bölgesi neresi? Çukurova hangi ile bağlı, nerenin ilçesi? Çukurova haritadaki yeri nerede? Çukurova nüfusu kaç?

Çukurova nerede? Çukurova bölgesi neresi? Çukurova hangi ile bağlı, nerenin ilçesi? Çukurova haritadaki yeri nerede? Çukurova nüfusu kaç?

Salbaş - 04.02.2021
76 yaşındaki kadın, yasak aşk cinayetine kurban giden evladının cansız bedenini aradı

76 yaşındaki kadın, yasak aşk cinayetine kurban giden evladının cansız bedenini aradı

Salbaş - 04.02.2021
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