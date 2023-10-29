Başkan Çerçioğlu 'Cumhuriyet' Sergisinin Açılışını Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünü çeşitli etkinlikler ile kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına katılan eserler Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Cumhuriyet' Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Eserleri Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünü çeşitli etkinlikler ile kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına katılan eserler, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ' Cumhuriyet' Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi açılışında Çerçioğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Bülent Tezcan ile Evrim Karakoz ve Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan eşlik etti. Açılışında yarışmaya katılan gençlerin ve çocukların yanı sıra çok sayıda Aydınlının da yer aldığı sergi, 3 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Çerçioğlu, gençlerin ve çocukların birbirinden değerli eserlerini görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.