Başkan Çelik iftarı Gökbellilerle, sahuru Kağızmanlılarla yaptı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, iftarını Gökbel Mahallesi'nde, sahurunu ise Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleriyle yaptı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan ayında da vatandaşlar ile sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Sahur ve iftar sofralarında çat kapı vatandaşların hanelerine konuk olan Başkan Çelik, bu kez de iftarda Gökbel Mahallesi'nde yaşayan Yaşar- Ayşe Şahin çiftine misafir oldu. Başkan Çelik'e ziyaretinde eşi Tülin Çelik de eşlik etti. Koyu bir sohbetin ardından okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı, sohbet iftar sonrasında odun ateşinde demlenen çay eşliğinde devam etti. Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kafa'nın da hazır bulunduğu ziyarette mahalleye yapılan hizmetler ve bundan sonra yapılacak olanlar konuşuldu. Başkan Çelik, mahalle halkının talep ve isteklerini dinleyerek onlarında en kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Sahuru Kağızmanlılarla yaptı

İftarını Gökbel Mahallesi'nde yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sahurunu ise beraberindeki belediye başkan yardımcıları ile birlikte Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nde yaptı. Hemşehri Dernekleri Başkanı Ragıp Güneş ve Ahlatlılar Derneği Başkanı Çelebi Arslan'ın da katıldığı programda konuşan Başkan Çelik, "Kağızmanlı hemşehrilerimiz şehrimizin ayrılmaz birer parçaları. Dürüst, namuslu ve çalışkan insanlar. Şehzadelerin değerine değer katıyorlar. Her vesile ile bir araya geliyor görüşüyoruz. Sahur sofralarında bizleri misafir etmeleri bizi ziyadesiyle mutlu etti. Biz halkımızın emrindeyiz. Bugün de özellikle belediye başkan yardımcılarım ile geldik ki civar mahallelerde oturan dernek üyesi hemşehrilerimizin öneri, görüş ve şikayetlerini dinleyelim, istişare yapalım. Pandemi nedeniyle son iki yıl kayıp geçti. Bu tür etkinlikleri yapamadık. Aradaki mesafeyi kapatabilmek için gündüz ayrı, gece ayrı vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimizle bir araya geliyor, lokmamızı paylaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Birlikte bir bardak çay içmenin ne kadar kıymetli olduğunu pandemi döneminde gördük. Annemizin babamızın elini öpemez yanlarına gidemez olmuştuk. Bizi bu beladan kurtaran Rabbime hamdolsun. Rabbim bir daha böyle hastalıklar, afetler bizlere göstermesin. Daha nice vesileler ile bir araya gelmeyi nasip etsin"

Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Aziz Bulut ise "Bu mübarek günde hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başkanımız ziyaretleri ile bizleri onure ediyor. Başkanımıza ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Ramazanın ülkemiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel