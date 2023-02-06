Başkan Çakın, 'Uşak battaniyesi zamlandı' haberini yalanladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyada gündem olan "Uşak Battaniyesi 100 TL'den 250 TL'ye zamlandı" haberlerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada yalanladı.

Kahramanmaraş ve çevresinde hissedilen 7.7 ve 7.6 depremlerinin ardından bazı sosyal medya hesaplarından "Uşak Battaniyesi 100 TL'den 250 TL'ye zamlandı" haberleri gündem oldu. Bu konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın bu dolaşan haberlerin yalan olduğunu açıkladı. Başkan Çakın açıklamasında "Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan Uşak'ta battaniye fiyatlarının 100 TL'den 250 TL'ye yükseldiği haberleri gerçek dışıdır. Uşaklı sanayicilerimiz ihtiyaç duyulan battaniyeyi en uygun ve en hızlı şekilde üretmeye devam etmektedir. Şu ana kadar Uşaklı hayırsever hemşehrilerimiz tarafından bağışlanan 100.000 battaniye AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Gün dayanışma günüdür" ifadelerine yer verdi. - UŞAK