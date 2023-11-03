Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar'da istişare toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Yeşilhisar ile devam etti. Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek istişare toplantısına katılan Başkan Büyükkılıç, "Bir bereketi yaşıyoruz. Hakikaten taşra hiçbir dönemde almadığı hizmetleri bu dönemde aldı" dedi.

Kent merkezindeki hizmetlerin kırsal mahallelere de sunulması kapsamında yatırımların yanında sürekli olarak ilçeleri ziyaret ederek ihtiyaç, istek ve önerilerini öğrenmeye özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde coşkuyla ve çiçeklerle karşılandı.

"TEŞKİLATIMIZIN KAYGISI BİR, SEVDASI BİR, ANLAYIŞI BİR"

Sözlerine, "Allah muhabbetimizi bozmasın birlik beraberlik içerisinde" diyerek başlayan Büyükkılıç, parti teşkilatlarına teşekkür ettiği konuşmasında "Kaygısı bir, sevdası bir, anlayışı bir, inşallah daha ileri noktalara da Mevla'm lütfetsin bizleri taşısın diyerek bu birlikteliğimizi bizim her zaman söylediğimiz adeta vücudun uzantısı olan sinirler ve damarlar gibi. Sinirler felç olduğunda hareketsizlik olur, damarlar tıkandığında kangren olur. Muhtarlarımız, her birinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu ve var ise istekleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerin yanlarında, hazır olduğunu söyledi.

"BEREKETİ YAŞIYORUZ, TAŞRA HİÇBİR DÖNEMDE ALMADIĞI HİZMETLERİ BU DÖNEMDE ALDI"

Büyükkılıç, bir bereketi yaşadıklarını ve taşranın hiçbir dönemde almadığı hizmetleri bu dönemde aldığına işaret ederek, "Biz, bize bu hizmeti lütfeden Cenab-ı Allah'a şükrediyor, bu hizmeti yapmamıza vesile olan siz kardeşlerimize de minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bir bereketi yaşıyoruz, hakikaten taşra hiçbir dönemde almadığı hizmetleri bu dönemde aldı. Bunu elhamdülillah göğsümüzü gere gere söylüyoruz" dedi ve insanların, taşrada üreten konumunda olmak istiyorlarsa onların hayatını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak durumunda olduklarını dile getirdi.

"NEREDEN NEREYE ELHAMDÜLİLLAH"

16 ilçenin hepsinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin havuzları bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Nereden nereye elhamdülillah" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, onun elini güçlendirecek şekilde çalışmaya tüm insanlığın ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç bulundukları makamların sorumluluk yeri olduğunu dile getirerek, yatırımdan yatırıma koştuklarını ve bütçelerinin yüzde 63'ünü yatırıma ayırdıklarını vurguladı.

"BAŞKANIMIZ CÖMERT OLDUĞU KADAR ULAŞIMI, İLETİŞİMİ DE ÇOK YAKIN BİR AĞABEYİMİZ"

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise dolu dolu hizmetlerin verilmesi, birlikte olmanın artısıyla bu hizmetlerin gerçekleştiğini ifade ederek, "Millet Bahçesi ile kütüphanesi ile yüzme havuzu ile ilçemiz gerçekten en küçüğümüzden en yaşlımıza kadar herkes istifade edebiliyor. Bugünlerde sıcak asfalta doyuyor ilçemiz gerçekten. Kayadibi köyümüzden başladık. Artık bundan sonra kırsal yollarımızı dahi sıcak asfalt yapar hale geldik. Parkede, 'nereye parke yapalım' diyecek mahallelerimiz oldu kırsalda dahi. Çok şükür hizmetler yönünden Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi cömert, cömert olduğu kadar da ulaşımı, iletişimi çok yakın bir ağabeyimiz. Allah razı olsun diyorum. İnşallah hizmetlerinin devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Yönetimi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise konuşmasında, başarı içerisinde Yeşilhisar'da hizmetleri sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'a Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı ziyaretinde, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, Yeşilhisar MHP İlçe Başkanı Harun Çayabatmaz, AK Parti il koordinatörleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve müdürler eşlik etti. - KAYSERİ