Başkan Büyükkılıç, uzman hekimlerle Koramaz Vadisi'nde buluştu - Haberler

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği üyeleri ile Koramaz Vadisi'nde bir araya geldi.

Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın da eşlik ettiği programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri kadim medeniyetler şehridir. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapılan en önemli bölgelerden birisi de şuanda Koramaz Vadisi bölgesi olarak bilinen, Mimar Sinan'ımızın doğduğu güzel beldemizdir" dedi.

Bilimsel çalışmaların yanında tarihi dokuyu ve kültürel çalışmaları da ön plana çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin 5 üniversitesi bulunmasının yanı sıra sağlık turizminin de önemli bir merkezi olduğunu anlattı. Başkan Büyükkılıç, kentte 3 organize sanayi, 1 serbest bölge ve bin 800 civarında endüstri merkezi olduğunu, son süreçte tarım ve hayvancılık alanında büyük mesafe alındığını vurgulayarak, " Kayseri'yi bu yönde de belediye olarak teşvik etmeye çalışıyoruz. Amacımız kendi kendine yeten bir şehir olmasıdır. Çok şükür iyi noktadayız. Kayseri kimseye yük olmaz, en önemli özelliklerimizden birisi de hayırseverler ile anılan bir şehir olmasıdır. Üniversitelerde, sağlık kuruluşlarında, eğitim kuruluşlarında ya da bir dini tesiste bir hayırseverin ismi yazar. Böylece şehrimiz kazanıyor, insanlık kazanıyor. Her şehrin bir anılma boyutu vardır, bizim ki de böyle anılır" diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi'nin hem kış hem de yaz aylarında önemli bir merkez olduğunun altını çizen Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi şehrimizin değil, dünyanın önemli kayak merkezlerinden bir tanesidir. 19 mekanik tesis, 40'a yakın kayak pisti, 130 kilometreden fazla kayak pist uzunluğu olan tesisimizdir" diyerek, Yüksek İrtifa Merkezi'nin de önemli bir kamp merkezi olarak kullanıldığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin hoşgörülü, hayırsever, misafirperver özellikleri olan devletine, milletine bağlı olan güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Bir doktor ağabeyiniz olarak bu şehre hizmet etmekten, bu şehrin hizmetkarı olmaktan, fedakar mesai arkadaşlarımla bizi seven, güvenen hemşerilerimize layık olmak için gayret göstermekten keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin de Kayseri'nin gelişmesinde büyük katkısı olan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Belediyecilik anlayışı ile yapılan çalışmaların Kayseri'yi çok ileri götürdüğünü gördük. Bu anlamda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak şehirler bu şekilde yapılan bu işlerle bir yere geliyor, hakikaten eskiden geldiğimiz şehrin çok daha güzel yere geldiğini görmek bizi ayrıca mutlu etti. Ev sahipliğinden dolayı hem Fatih hocamıza hem de sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'yi bu hale getirdiği için tekrar minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda misafirlere, Koramaz Vadisi'nin tarihini anlatan 'Osmanlı'dan Günümüze Koramaz Vadisi Tarihi' adlı kitap hediye edildi.

Öte yandan program öncesi ayağı burkulan Eren Deniz isimli çocuğa programda bulunan bir uzman hekim tarafından ilk müdahale yapıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel