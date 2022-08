Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, MHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP Kayseri Teşkilat Başkanı Ahmet Bahçıvan, MHP Kayseri İl Sekreteri Murat Titizbaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal katıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılacak yatırımlar ve ilçe belediyelerinin talepleri görüşüldü.

Burada konuşan Büyükkılıç, uyum kültürü içerisinde hiç ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Toplantıyı değerlendiren Büyükkılıç, "Kendileri de bilirler ki teklifsiz her dairemize, her birimimize, rahatlıkla giderek, görüşme gerçekleştirebilirler. Taleplerini ve isteklerini iletebilirler. Çok şükür birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde daha önceden planladığımız, projelendirdiğimiz, yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz çalışmaları gözden geçirdik. Günün koşullarına uygun olarak, yeni talepler var ise onları değerlendirdik. Her şeyden önce bu verimli ve uyumlu çalışmalara katkı sağlayan değerli başkanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, toplantıda Sarız'a yapılacak çöp transfer istasyonunun ihale sürecine girildiğini de bildirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını, gittikleri her yerden güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak da belediye başkanları ve muhtarlarla istişare halinde çalıştıklarını ifade etti.