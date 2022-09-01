Başkan Büyükkılıç'a öğrencilerden ve ailelerden 'ulaşım' teşekkürü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkanı sağlayabilmek adına Büyükşehir Belediyesi abonman biletlerini 155 TL'den 100 TL'ye indirmesi, hem öğrencileri hem de aileleri memnun etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkanı sağlayabilmek adına Büyükşehir Belediyesi abonman biletlerini 155 TL'den 100 TL'ye indirmesi, hem öğrencileri hem de aileleri memnun etti. Kayseri'deki öğrenciler ve aileleri ulaşım konusundaki destekleri için Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla gençlerin eğitimli, donanımlı, çağın gereksinimlere uygun bireyler olmasını destekleyen hizmetlerin yanı sıra kentte daha konforlu ve daha huzurlu yaşam alanları hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından indirimli aylık abonman kartı ücreti 155 TL'den 100 TL'ye indirildi.

Büyükşehir Belediyesi abonman biletlerindeki indirimli tarife 30 Ağustos Salı günü itibariyle uygulamaya konulurken, bu uygulama hem öğrencileri hem de aileleri memnun etti.

AİLELER BU İNDİRİMDEN OLDUKÇA MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi'nin abonman biletlerini 155 TL'den 100 TL'ye indirilmesinin aile içerisindeki bütçeye katkısı olduğunu ifade eden Sultan Denizhan, indirim haberinden sonra çocuklarına abonman kart almaya geldiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çok memnunuz. Çok iyi oldu öğrencilerimiz için iki tane öğrencim var ve son sınıf öğrencileri. Dershaneye sürekli gidip geliyorlar. Bu indirim gayet güzel oldu. Çocuklarım için başvuru yapıyorum."

Sürekli abonman kart kullandığını ifade eden öğrenci Aliye Öztürk ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Öğrencinin 55 lirası cebinde kaldı. Bence çok güzel oldu. Bizler için avantaj oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaşar Çeri isimli vatandaş da ailelerin bu indirimden oldukça mutlu olduklarını kaydederek, "Tabi iki, üç çocuklu aileler var. Ciddi bir giderimiz oluyor. Bu durumun 100 TL'ye yansıması tabi ki önemli. Ciddi bir indirim olmuş oluyor. Başkanımıza bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz. Benim iki tane öğrencim var. Şu an maliyetleri daha aza düştü" diye konuştu.

İNDİRİMLİ ABONMAN KART ÜRETİMİ, 13 KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından abonman biletleri 155 TL'den 100 TL'ye indirildikten sonra yeni indirimli abonman kart üretimi geçen haftalarla kıyaslandığında 13 katın üzerinde artış gösterdi. İndirimli abonmanda 1 haftada yapılan toplam işlem, 1 günde yapıldı. Öte yandan Ağustos ayının geçen haftaların da günde ortalama 7 kişi yeni indirimli abonman kart alırken, bu rakam indirimden sonra 94 kişiye çıktı. Ayrıca, geçen haftada yeni kart alım ve eski kart vize yenilemede toplam 129 işlem yapılırken, indirimden sonra bir günde toplam 120 işlem yapıldı.

Başkan Büyükkılıç'ın eğitim alanındaki destekleri çerçevede uygulamaya konulan abonman kartlardaki yeni tarife ile öğrenciler, toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam edecek. - KAYSERİ