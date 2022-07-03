Başkan Büyükerşen: 'Atatürk'e Borcumu Ödemeye Çalışıyorum'

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.

Başkan Büyükerşen dün Halk TV'de yayınlanan 'Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar' programının konuğu oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı program, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren usta sanatçı Cüneyt Arkın'a ithaf edildi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro'dan canlı olarak yayınlanan program, yurttaşların beğenisini topladı. Programa, Başkan Yılmaz Büyükerşen ve gazeteci, yazar-belgeselci Nebil Özgentürk konuk olarak katıldı. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Şef Ender Sakpınar'ın yönetiminde sevilen eserleri icra etti. Konsere, konuk solist olarak Ankara Devlet Opera Bale sanatçılardan mezzo soprano Ezgi Karakaya ve tenor Şenol Talınlı da katılırken, sanatçılara ünlü ney sanatçısı Süleyman Yardım eşlik etti.

Programda; Başkan Büyükerşen ve Cüneyt Arkın'ın anıları, Eskişehir'in kültür ve sanat yolculuğu, Büyükerşen'in Eskişehir'de hayata geçirdiği şehircilik çalışmaları, akademik hayatı ve Türk eğitim sistemine verdiği katkılar, Yunus Emre ve felsefesi konuşulurken 2 Temmuz Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler de anıldı.

'Görkemli Hatıralar'ın yapımcısı ve gazeteci Serhan Asker, "Bu programı 1 yıl önce planladık. Hatta burada Yılmaz Hocamız ile birlikte Cüneyt Arkın da olacaktı. Ancak ne yazık ki, Arkın aramızda olamadı. Biz de onu anarak bu programda Yılmaz Hocamız ile birlikte Cüneyt Arkın'ın hatıralarını yaşatacağız" dedi.

Asker, Eskişehir'in Büyükerşen ile Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, " Eskişehir'i yayın öncesi de gezdim. Yılmaz Hocamız burada bir cennet şehir yaratmış. Türkiye'de böylesi güzel şehrin büyük bir değişim ve dönüşümünün mimarı olan Büyükerşen Hoca ile ne kadar gurur duyulsa azdır. Eskişehir büyük bir başarının vücut bulmuş halidir. Ne mutlu sizlere" diye konuştu.

Özgentürk de, "Eskişehir Yılmaz Hoca ile kültür, sanat, eğitim, şehircilik kısacası her alanda mucizeyi başarmıştır. Aslında şöyle demek lazım. Yılmaz Hoca efsanedir, şahanedir. Yılmaz Büyükerşen Türkiye'dir" dedi.

Başkan Büyükerşen ise "Kendimi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, onun ilkelerine, Cumhuriyete ve bu güzel topluma borçlu hissediyorum. İşte o borcumu ödemeye çalışıyorum" diye konuştu.

Büyükerşen günün anısına Asker, Özgentürk ve konuk sanatçılara Yunus Emre plaketi hediye etti.

ANKA / Yerel