Başkan Büyükakın: 'Başka bir ligin oyuncusu haline gelen sanayicimiz var'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yurtdışına ihracat yapan, oralarda rekabet edebilen, kendi tasarımını kendi dizaynı ve kendi imalatını yapabilen gerçekten başka bir ligin oyuncusu haline gelen bir sanayicimiz var artık" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yurtdışına ihracat yapan, oralarda rekabet edebilen, kendi tasarımını kendi dizaynı ve kendi imalatını yapabilen gerçekten başka bir ligin oyuncusu haline gelen bir sanayicimiz var artık" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de üretim gerçekleştiren fabrikaları ziyaret ederek, yönetim ve çalışanlarla bir araya geldi. Gittiği her fabrikada Türk sanayisinin yükselişine katkıda bulunan firmalara teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikasını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve iş dünyamızın yeni dönem için daha güçlü desteği ile devam edecek" dedi.

Yaptığı bu ziyaretlerde her defasında Türk sanayicisinin artık başka bir ligin oyuncusu haline geldiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, "Yurtdışına ihracat yapan, oralarda rekabet edebilen, kendi tasarımını kendi dizaynı ve kendi imalatını yapabilen gerçekten başka bir ligin oyuncusu haline gelen bir sanayicimiz var artık" diye konuştu.

"Artık Türk sanayici ve sanayisi 'Biz de varız' diyor"

Kale Oto Radyatör Fabrikasında ziyaretlerini değerlendiren Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela Togg tartışılıyordu. Togg'un Türkiye'de üretilmediği tartışmaları vardı. Togg'un radyatör sisteminin de burada yapıldığını, dizaynının ve imalatını burada yapıldığını öğrenmiş olduk. Bunun gibi başka otomobil fabrikalarında da aynı şeyler yapılıyor. Arkamızda onların örnekleri var. Yine yurtdışına bazı firmalar özellikle Fransa başta olmak üzere buralardan üretim yapıldığını onların üretimi burada yaptırmak durumunda olduklarını gördük. Artık Türk sanayici ve sanayisi 'Biz de varız' diyor. Hatta fazla olmaya başlıyor fazla olmaya da devam edecek. İnşallah bu yürüyüş çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bizim buna zerre kadar şüphemiz. Onun sanayicilerimizle emekçilerimizle bir araya gelip biz yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim mühendislerimiz bizim emekçilerimiz bu imalatı gerçekleştiriyor" diyerek Togg radyatörünün yapıldığı banda geçen Başkan Büyükakın, "3 ayrı kısımdan oluşan bu parçaların imalatını yapabilmek için arkadaşlarımız burada özel bir montaj hattı imalatı inşa ettiler. Burada yapılıyor bunun tamamı. Türkiye için gurur verici. Biz bunları ithal etmek zorunda kalırdık. Beceremeyiz ve yapamayız diyenlere inat Togg'un radyatör kısımlarının tamamı burada yapılıyor. Bu fabrikada sadece Togg'un değil diğer markaların ihtiyaçlarına da burada cevap veriliyor. Biz gurur duyduk. Bu üretim bantları inanılmaz önemli. Togg'un soğutma sistemi yapılıyor burada. Yabancılar yapmıyor, Türkiye'nin emekçileri yapıyor. Türk mühendisleri dizayn ediyor bunu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ