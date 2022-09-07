Başkan Batur, Sokak Yenileme Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur; Güzelyalı, Göztepe ve Alsancak’tan başlayarak Kahramanlar, Ballıkuyu ve Kadifekale ile devam edecek kaldırım ve yol bakım-onarım, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölge halkı ve esnafla da sohbet eden Başkan Batur, vatandaşın bir an önce daha sağlıklı sokaklara kavuşması, esnafın da işinin aksamaması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ; Güzelyalı, Göztepe ve Alsancak'tan başlayarak Kahramanlar, Ballıkuyu ve Kadifekale ile devam edecek kaldırım ve yol bakım-onarım, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölge halkı ve esnafla da sohbet eden Başkan Batur, vatandaşın bir an önce daha sağlıklı sokaklara kavuşması, esnafın da işinin aksamaması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü sokak, kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Güzelyalı Mahallesi 27 ve 40 Sokak, Göztepe Mahallesi 95 Sokak ile Alsancak Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'ne çıkan 1450, 1456 ve 1460. Sokaklarda belediyenin sürdürdüğü çalışmaları denetleyen Başkan Batur'a, teknik ekibinin yanı sıra muhtarlar da eşlik etti. Başkan Batur, bölge esnafı ve vatandaşla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Batur, kaldırım ve yol onarım çalışmalarının hemen ardından sokaklarda asfaltlama yapılması için talimat verdi.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

Belediyenin sahadaki çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Batur, yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşın ve esnafın da fikrini aldı. Esnaf'ın da isteği üzerine, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde şiddetli yağmur ve fırtına sırasında devrilen ağacın yerine yenisinin dikilmesi talimatını verdi. Başkan Batur, vatandaşın bir an önce daha sağlıklı sokaklara kavuşması, esnafın da işinin aksamaması için bürokratlarından çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

MAHALLE MAHALLE, SOKAK SOKAK YENİLEME

Konak Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarında, sokaklarda tekrar tekrar kazı yapılmaması için su, doğal gaz, elektrik gibi kentin altyapısını düzenleyen kurumlarla koordineli olarak hareket ediyor. Sokak yenilemelerinde program oluşturulurken altyapı düzenlemeleri dikkate alınıyor. Bu kapsamda Güzelyalı, Göztepe ve Alsancak'ta başlayan çalışmalar Ballıkuyu, Kadifekale, Mimar Sinan, Kültür, Kahramanlar Mahallelerini de kapsayacak. Yapılan program kapsamında belirlenen mahalleler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki sokak ve kaldırımlar yenilenecek.

ASFALT BELEDİYENİN ŞANTİYESİNDE ÜRETİLİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol ve kaldırım düzenlemelerinde son aşama asfalt serimi olacak. Sokaklara, Konak Belediyesi'nin Gediz'deki şantiyesinde kendi ürettiği asfalt dökülecek.