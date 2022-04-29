Başkan Batur'dan Bayram Mesajı: "Birlikte Değiştireceğiz!"

İZMİR (ANKA) - Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, personelle bayramlaşma programına belediye şantiyelerinden başladı. Belediye emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da kutlayan Başkan Batur, 1 Mayıs'ta tüm işçileri alanlara davet ederek Gezi ruhunu İzmir'den haykıracaklarını dile getirdi. Batur, "Bundan sonra bu ülkede mücadelemizi daha kararlılıkla, omuz omuza sürdürmemiz lazım. Bu 1 Mayıs çok önemli. Yeniden alanlarda olmamız, Gezi ruhunu İzmir'den, yeniden haykırmamız lazım. 'Birlikte değiştireceğiz' dememiz lazım" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramı öncesi belediyenin birimlerini gezerek hem belediye çalışanlarıyla bayramlaştı hem de bu yıl arife günüyle birleşen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı. Bayramlaşma turuna Fen İşleri Müdürlüğünün Gediz'deki Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Kadifekale'deki fidanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Yenişehir'deki Zabıta Müdürlüğü personeliyle başlayan Başkan Batur'a Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve şube sekreteri Ahmet Savaş Aras ile belediye bürokratları eşlik etti. Belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Batur, personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da kutlayan Başkan Batur, işçilerle birlikte omuz omuza halay çekti.

BATUR: BU 1 MAYIS ÇOK ÖNEMLİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yaptığı konuşmada "Çok değerli emekçi kardeşlerim" diyerek belediye çalışanlarına seslenen Başkan Batur, önce tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve aileleriyle sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da kutlayan Başkan Batur, "Birlikte değiştireceğiz" diyerek kararlılık ve mücadele vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bundan dokuz yıl önce, Taksim'de Gezi Parkı'ndaki ağaçların, o yeşilliğin ortadan kalkmaması için orada başlayan mücadeleye sadece İstanbul'da o bölgede oturanlar değil tüm Türkiye sahip çıktı. Hatırlarsınız o günleri… Hepimiz sokaklardaydık, meydanlardaydık. Oradaki o simge ağaçlara, bir mücadeleyle sahip çıkmaya çalıştık. Sendikalarımızla, çalışanlarımızla, halkımızla, öğrencilerimizle, hep beraber alanlardaydık. Maalesef geçtiğimiz günlerde, ülkemizi de dünya ülkeleri arasında da dördüncü, beşinci sınıf bir ülke konumuna getiren bir hukuk kararı ortaya çıktı. Burada verilen karar müebbet hapisle, yedi arkadaşımıza da on sekiz yıl hapis cezası… Bundan sonra bu ülkede mücadelemizi daha kararlılıkla, omuz omuza sürdürmemiz lazım. Bu 1 Mayıs çok önemli. Yeniden alanlarda olmamız lazım. Gezi ruhunu İzmir'den, yeniden haykırmamız lazım. 'Birlikte değiştireceğiz' dememiz lazım. Birlikte değiştireceğiz, birlikte değiştireceğiz, birlikte değiştireceğiz!"

DOĞAN: MAAŞLAR GÜNÜ GÜNÜNE ÖDENİYOR

Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da bir konuşma yaptı. Konak Belediyesi'nde hiçbir işçinin alacağı olmadığına dikkat çeken Doğan, "Belediye Başkanımız Abdül Batur, 2019'da Konak Belediyesi'ne geldiği günden beri emekçi arkadaşlarımın maaşları günü gününe ödeniyor, hiçbir alacakları yok. Bayram ikramiyelerimiz yattı. Yerel yönetimler de ekonominin bu zor durumundan etkileniyor ama Abdül Batur deneyimli bir belediye başkanı. Bu zorluğun da hakkından geleceğine eminiz. Tüm emekçi arkadaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz" dedi.

KARA: BATUR, İŞÇİNİN EMEĞİNİN HAKKINI, ALIN TERİ YERE DÜŞMEDEN VERİYOR

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da işçinin alın teri yere düşmeden emeklerinin karşılığını verdiği için Başkan Batur'a teşekkür ederek, "Her iki bayramımızı da en içten dileklerimle, en inandığım güzel günlerin umuduyla kutluyorum. Geldiği günden bugüne sözümüzü yere düşürmediği için, işçilerin hakkını, emeğin karşılığını, alın teri yere düşmeden verdiği için Belediye Başkanımız Abdül Batur'a teşekkür ediyoruz" dedi.