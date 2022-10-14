Başkan Akçadurak, amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, merkez, belde ve köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, merkez, belde ve köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Başkan Akçadurak ev sahipliğinde Gediz Termal Tatil Köyü Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Meclis Üyeleri, Osman Yılmaz, Rıza Köylü, Mehmet Demirtaş, Hüseyin Tüysüz, Kazım Alan, Eskigediz Belediye Başkanı Mustafa Arslan, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Av.Mesut Yörük, Gediz, belde ve köylerde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

Kulüplerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Akçadurak, "Kulüpler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, birlik beraberlik ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesi, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla, amatör kulüplerimize olan desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Gediz'de her mahalleye halı saha kazandırdıklarını ve belediye imkanları dahilinde spora olan desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Akçadurak, "Gediz Amatör Spor Kulüpleri 2022-2023 sezonunda birinci Amatör Lig'de mücadele edecek olan merkez, belde ve köy takımlarımızın başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Kulüplerimizin maddi ve manevi olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Başkanları da Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a spor kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA