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Başkan Ahmet Aras, pazaryerinde vatandaşlarla buluştu

Yerel Haberler

Başkan Ahmet Aras, pazaryerinde vatandaşlarla buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, güne Yalıkavak pazaryerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, güne Yalıkavak pazaryerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek başladı.

Cuma günleri kurulan Yalıkavak pazar yerinde pazar esnafının ve vatandaşların bir araya gelerek sohbet eden Başkan Ahmet Aras, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Ahmet Aras'a Mahalle Muhtarı Ali Çınar, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşları dikkatle dinleyen Başkan Ahmet Aras, Yalıkavak Pazar Yeri Yenileme Projesi ile ilgili sona gelindiğini söyleyerek herhangi bir aksilik olmazsa kasım ayında çalışmaların başlayacağı müjdesini paylaştı.

Başkan Ahmet Aras, esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin ivedilikle gerçekleştirilmesi ve sorunların giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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