Haberler

Başkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Başkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili, camilerde düzenlenen programlarla dualarla kutlandı. Merkez Yeni Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ibadet etti ve dualar etti.

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler dolup taştı. Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Yeni Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Kandil programında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Miraç gecesinin öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt