Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü Samsun'a atandı

Basın İlan Kurumu Antalya Şube Müdürü Nedim Engin, Samsun Şube Müdürlüğüne atandı. Duygu dolu bir mesajla veda eden Engin, "Benim hayat hikayemdeki Antalya, Isparta ve Burdur sayfası daima mutluluk olacaktır" dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Şube Müdürü Nedim Engin, 29 Temmuz 2024 itibarıyla Antalya'daki görevinden ayrıldığını ve Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü olarak yeni görevine başlayacağını duyurdu. Engin veda paylaşımında, Antalya, Isparta ve Burdur'da geçirdiği yıllara ve burada tanıdığı insanlara olan minnettarlığını ifade etti.

Engin, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geride bıraktığım 10 yıllık kamu görevim boyunca, her biri farklı hayat hikayeleri olan çok insan tanıdım. Statüsü, maddi imkanları ne olursa olsun; bir insanın hakiki mutluluğu kazanmasının tek yolu içten sevmek ve içten sevilmek. Görev alanım içerisinde yer alan Antalya, Isparta ve Burdur'u çok sevdim, siz de beni bağrınıza bastınız. Bu sebepledir ki; benim hayat hikayemdeki Antalya, Isparta ve Burdur sayfası daima mutluluk olacaktır." - ANTALYA