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İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi

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Ev hapsinde olduğu iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski lider Ali Hamaney için düzenlenen anma törenine katıldı. New York Times'ın Mossad ile işbirliği iddialarını yalanlayan Ahmedinejad, törende görüntülendi.

Ev hapsinde olduğu iddialarıyla gündeme gelen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski ülke lideri Ali Hamaney'i anma törenine katıldı.

Mehr Haber Ajansı, Tahran'da düzenlenen törenin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Ahmedinejad'ın törene katıldığı ve çevresindekilerle selamlaştığı görüldü.

New York Times gazetesi dünkü haberinde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın son yıllarda Ahmedinejad'ı İsrail ile işbirliği yapmaya ikna etmeye çalıştığını ve onu İran'ı yönetecek potansiyel bir aday olarak gördüğünü öne sürmüş, eski cumhurbaşkanının ev hapsinde olduğunu iddia etmişti.

Ahmedinejad, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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