Başı dönen adam deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı! Anbean kamerada
Yerel Haberler
Diyarbakır'da, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı. Sarsıntı meydana geldiğini zanneden vatandaşlar elindeki çaylarla kaçışırken gerçek daha sonra anlaşıldı.
10 Şubat tarihinde saat 19.20 civarında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.
DEPREM OLDU ZANNEDİNCE ORTALIK KARIŞTI
Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel