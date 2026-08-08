Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Yeni Başhekim Göreve Başladı
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Uzman Dr. Sinan Özdemir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ı ağırladı. Yılmaz, Özdemir'e yeni görevinde başarılar diledi; Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Uzman Dr. Sinan Özdemir ile bir araya geldi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Uzman Dr. Sinan Özdemir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ı ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede Dr. Yasin Yılmaz, Başhekim Özdemir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.
Uzman Dr. Sinan Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a teşekkür etti.