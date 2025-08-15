Başakşehir'de Silahlı Video Çekimine Soruşturma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de motosiklet üzerindeki şahısların silah kullanarak video çektiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili 4 kişiyi yakaladı ve video'sunun kurgu olduğu belirlendi.

Başakşehir'de 2 şahsın motosiklet üzerinde seyrederken kaçan bir şahsa ateş ettiği görüntüler sosyal medyaya yansırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatarak olayla ilgili 4 kişiyi yakaladı. Görüntülerin kurgu olduğu öğrenilirken sosyal medya için çekildiği öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında "İstanbul'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere silahlı video çekti" başlığıyla paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, Başakşehir'de 2 şahsın motosiklet üzerinde seyrederken kaçan bir şahsa ateş ettiği belirlenirken görüntüleri 17 yaşındaki M.A.T.'nin sosyal medyadan paylaştığı tespit edildi. Videonun 10 Temmuz'da çekilen kurgu bir video olduğu, videoda kimlik bilgileri tespit edilen 17 yaşındaki M.A.T.'nin motosikleti kullandığı, 16 yaşındaki M.B.B.'nin vurulma rolü yaptığı, 16 yaşındaki Ö.F.B.'nin silahla ateş ettiği, 16 yaşındaki Y.A.'nın ise videoyu çektiği belirlendi, 4 şahıs olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.