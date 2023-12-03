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Başakşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Fuarı'nda İlgi Odağı Oldu

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Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nde ilgi odağı oldu. Engelsiz Müzik Grubu, verdiği konserle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 13. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nde ilgi odağı oldu. Engelsiz Müzik Grubu, verdiği konserle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

Engelli bireylere yönelik proje ve hizmetleriyle dikkatleri çeken Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'nde bu sene de yerini aldı. Başakşehir Belediyesi'nin dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Engelsiz Yaşam Fuarı'ndaki standı, ziyaretçilerin büyük beğenisi kazandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da standı ziyaret ederek, fuardakilerle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Engelsiz Müzik Grubu göz doldurdu

Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan gençlerin verdiği konser, fuarın en ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Engelsiz Müzik Grubu'nun konseri büyük beğeni toplarken, ziyaretçiler Başakşehirli gençlerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan gençlerin dans gösterisi de görülmeye değerdi. Başkan Kartoğlu, gençlerle birlikte hem şarkı söyledi hem de dans etti.

Serebral palsili çocukların gösterisi nefes kesti

Başakşehir Belediyesi standında sürpriz bir gösteri de sunuldu. Serebral palsili çocuklar, kurulan minyatür kalelerde şut yarışması yaptı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmada Başkan Kartoğlu da kaleye geçerek çocukların şutlarını kurtarmaya çalıştı.

"Hepinizi çok seviyoruz"

Fuarın çok güzel olduğunu ve birlikte yaşama kültürüne katkı sunduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle CNR Fuar Merkezi'nde kurulan standımızdayız. Çocuklarımızla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Tüm engelli kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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