Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'nun göreve geldiğinden beri 21 eğitim yuvası yapıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun göreve geldiği 2017 yılından itibaren ilçeye 21 yeni eğitim yuvası kazandırıldı.

Başakşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte yürüttüğü eğitim yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Yatırım planına alınan, inşaat çalışmaları devam eden ve eğitim öğretime açılan okullarla daha güçlü Türkiye'nin temelleri Başakşehir'de atılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun göreve geldiği 2017 yılından itibaren anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar çok sayıda eğitim yuvası hizmete açıldı.

Başakşehir'e 21 yeni okul kazandırıldı

Son 6 yılda Başakşehir'e 7 ilkokul, 7 ortaokul, 3 Anadolu lisesi, 2 imam hatip lisesi, 1 kız Anadolu imam hatip lisesi ve 1 fen lisesi olmak üzere 21 yeni okul kazandırıldı. Eğitim yatırımlarıyla göz dolduran ilçede çocuk ve gençlere verilen eğitimin kalitesini artırmak adına çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

423 yeni derslik inşa ediliyor

Güvercintepe, Şahintepe, Kayaşehir ve Bahçeşehir'in de aralarında bulunduğu 21 farklı noktada yeni okul inşa ediliyor. Yapımı devam eden okullar tamamlandığında; 96 derslikli anaokul, 262 derslikli ilkokul ve 144 derslikli ortaokul olmak üzere 423 yeni derslikte ilk ders zili çalacak. Öte yandan ilçe genelinde planlama aşamasında olan 13 farklı noktaya 352 derslik daha yapılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kültür yaşam merkezleri öğrencilerin hizmetinde

Başakşehirli çocuk ve gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında hizmete açılan on bir kültür yaşam merkezi ve bir gençlik merkezi bulunuyor. Birçok branşta öğrencilere etüt ve ders çalışma imkanı sunuluyor. Ayrıca Başakşehir Kültür Yaşam Merkezi, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Merkezi ile Kayapark Kültür Yaşam Merkezi'nin hizmete açılması için gün sayılıyor. - İSTANBUL