Baro Başkanı Göğebakan: 'Gençler gücümüze güç katıyor'

Erzurum Barosu'nda genç avukatların sayısı her geçen gün artıyor. Düzenlenen törende Ece Hilal Akpınar, avukatlık yemini ederek, ruhsatını Baro Başkanı Talat Göğebakan'dan aldı.

Baro Cafe'de düzenlenen yemin törenine Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Yönetim Kurulu Üyesi üyesi Zuhal Önalan Asiltürk, Avukat Selim Mesut Atılgan ve Avukat Ece Hilal Akpınar'ın ailesi ve meslektaşları katıldı.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Akpınar, Avukat Selim Mesut Atılgan'ın yanında başarılı bir staj dönemi geçirdi. Baro Başkanı Talat Göğebakan tarafından yaptırılan yemin töreninin ardından ruhsatını alan Avukat Ece Hilal Akpınar cübbesini Avukat Selim Mesut Atılgan tarafından giydirildi.

Baro Başkanı Talat Göğebakan, genç avukattan işlerini yaparken adaletli ve vicdanlı olmasını istedi. Akpınar'ın Erzurum Barosuna kayıtlı 802'nci avukat olduğunu belirterek, "Hayırlı olması temennimizle genç meslektaşımız Ece Hilal Akpınar'a Erzurum Barosu olarak görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Yaptıkları hizmetlerle Türkiye'de kıskanılan bir baro haline geldiklerini belirten Başkan Göğebakan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren benimle birlikte görev alan yönetimi kurulu üyeleri ile gece- gündüz demeden çalışıp, Erzurum Barosunu hak ettiği yere getirdik. Genç avukatımız Ece Hilal Akpınar gibi stajını tamamlayıp aramıza katılan genç avukatlarda gücümüze güç katıyor" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel