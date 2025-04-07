Bariyerlere Çarpan Alkollü Sürücü Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay, gece yarısı gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bariyerlere çarpan alkollü sürücü yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada alkollü sürücü yaralandı.
Kaza, gece yarısı Çorlu - Ergene çevre yolu üzeri Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karatepe istikametine seyreden A.T. idaresindeki 59 AGM 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu.
Kaza sonrası yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Yerel