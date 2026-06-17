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'Barbie Kaymakam' vali yardımcısı oldu

'Barbie Kaymakam' vali yardımcısı oldu
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Geçen yıl Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan ve görünümüyle 'Barbie'ye benzetilen Tuğçe Orhan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı. Ayrıca Samsun'daki diğer bazı kaymakamların da yeni görev yerleri belirlendi.

SAMSUN (İHA) – Geçen yıl Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan ve görünümüyle 'Barbie'ye benzetilen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı.

Geçen yıl ekim ayındaki kararname ile Samsun'un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan, görünüşü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Önce vekaleten sonra da asaleten kaymakamlık görevini üstlenen Tuğçe Orhan, Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Samsun'da görev yapan kaymakamlardan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya Bitlis-Ahlat Kaymakamlığına, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt Gümüşhane-Kürtün Kaymakamlığına, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ise Çankırı Vali Yardımcılığı görevlerine atandılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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