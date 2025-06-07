Bangkok'ta Kurban Bayramı Sevinci

Bangkok'ta Kurban Bayramı Sevinci
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Tayland'da Kurban Bayramı dolayısıyla Taylandlı ve yabancı Müslümanlar, başkent Bangkok'ta bulunan İslam Merkezi'nde bir araya geldi. Bayram namazı sonrası yapılan dualar ve yapılan kutlamalar birlik mesajı içerdi.

Taylandlı ve yabancı Müslümanlar Bangkok'ta Kurban Bayramı namazında bir araya geldi.

Güney Asya ülkesi Tayland'da Kurban Bayramı bugün başladı. Taylandlı ve ülkeyi ziyaret eden yabancı Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için başkent Bangkok'ta bulunan İslam Merkezi'ne akın etti. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Bangkok'ta İslam Merkezi'nin kapalı alanı kadınlara ve çocuklara tahsis edilirken, caminin açık avlusu da tamamen doldu. Namazın ardından cemaate hitaben konuşan Tayland İslam Merkezi İmamı Şafii Napakorn, bayram namazı vesilesiyle ülkeyi ziyarette bulunan yabancı Müslümanlara "Hoş geldiniz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. İmam Napakorn ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara değinerek cemaatle birlikte dua etti. Bayram namazının ardından bir süre camide kalan cemaat, hem birbirleriyle bayramlaştı hem de hatıra fotoğrafları çektirdi. Caminin kantinine kurulan helal yemek stantlarında çeşitli yöresel yemekler servis edildi.

Toplam nüfusunun yüzde 6 ila 7'sinin Müslümanların oluşturduğu Tayland'da cemaat, özellikle bayram ve dini günlerde camilerde bir araya geliyor. Müslüman nüfusun büyük bölümü, ülkenin güneyinde Malezya sınırında yer alan Pattani, Yala ve Narathiwat eyaletlerinde yoğunlaşırken, başkent Bangkok'ta da özellikle bayram namazlarında yabancıların da katılımıyla katılımcı sayısı artıyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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