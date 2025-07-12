Bandırmalı Öğrenciler LGS'de Türkiye Birinciliği Kazandı

2025 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınav sonuçlarına göre, Balıkesir genelinde 14 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliği elde etti. Bu büyük başarının 4'ü ise Bandırma'dan geldi.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrenim gören dört öğrenci, gösterdikleri üstün performansla sadece ailelerini ve öğretmenlerini değil, tüm Bandırma'yı gururlandırdı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Bandırmalı birinciler şöyle:

"Emir Sarıaltın - Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu. Tuğrul Kutay Erdemır - Bandırma Özel İstek Okulları Ortaokulu. Gülce Akay - Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu. Alperen İnan - Bandırma Bahçeşehir Koleji Ortaokulu."

"Kaynak kitaplar ve yönlendirmelerle hazırlandım"

Başarılı öğrenci Emir Sarıaltın, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sene boyunca sakin bir şekilde çalışmalarıma odaklandım. İçimden ders çalışmak geldikçe çalıştım. Okulumuzda açılan (DYK) Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve bize özel sunulan kaynaklar sayesinde dışarıdan dershaneye ihtiyaç duymadım. Öğretmenlerimizin desteğiyle bu başarı geldi. Verilen ödevler, kaynak kitaplar ve yönlendirmelerle hazırlandım. 500 tam puan almak benim için gurur verici."

Sarıaltın, okul müdürü ve öğretmenlerine de şu sözlerle teşekkür etti: "Okul müdürümüz Önder Turhan hocam başta olmak üzere tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu sistemi kurdukları ve bizimle sabırla ilgilendikleri için minnettarım."

Sınav sonrası sonucu az çok tahmin ettiğini belirten Emir, sayısal alanlara ilgi duyduğunu ifade etti. Tıp veya mühendislik gibi bölümlerde eğitim almayı düşündüğünü söyleyen Emir'in hedefinde ise İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Baykal Lisesi gibi Türkiye'nin köklü okulları bulunuyor.

Emir'in babası Kadir Sarıaltın da duygularını şöyle dile getirdi;

"Bizler çok mutluyuz. Rabbim bu güzel duyguyu herkese nasip etsin. Çocuklarımızın gelecekleri daim olsun. Okulumuza ve bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim."

Bu önemli başarı, Bandırma'nın eğitimdeki yükselen ivmesini bir kez daha ortaya koyarken, ilçedeki okulların kalite ve disiplinli eğitiminin de bir yansıması oldu. - BALIKESİR