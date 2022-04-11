Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Yerel
 - Güncelleme:

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyorBALIKESİR Meteorolojinin soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

BALIKESİR (İHA) - Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

BALIKESİR Meteorolojinin soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Bandırma'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış etkili oluyor. Bandırma'da sabah başlayan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgalları taştı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur yüzünden trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular sebebiyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteoroloji yetkililerince yağışın bugün etkili olduktan sonra akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceği ve yarın gece zirai don beklendiği belirtildi.

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

Bandırma'da sağanak yağış etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Balıkesir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title