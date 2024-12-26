Bandırma'da 'Hep 33 Yaşında' Belgeseli Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdülhamid Pehlivan, vaizler, cami imamları, eşleri ve vatandaşlar, Bandırma'da vizyonda olan "Hep 33 Yaşında" adlı belgeseli izledi.

33 yıllık emeğin ürünü olan 46 ciltlik TDV İslam Ansiklopedisi'nin oluşum sürecini anlatan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanan "Hep 33 Yaşında" adlı belgesel, Bandırma'da yoğun ilgi gördü.

Belgesel, İslam medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ışık tutarken, İslam Ansiklopedisi'nin arka planında yer alan emek ve fedakarlıkları gözler önüne seriyor. Tekke Ali Rıza el-Bezzaz Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencileri de filmi büyük bir ilgiyle izledi. İlçe Müftüsü Dr. Pehlivan, belgeselin İslam kültür ve mirasına dair derin bilgiler sunduğunu ifade ederek, bu tarz yapımların toplumda büyük bir bilinç uyandırdığını vurguladı.

"Hep 33 Yaşında", ansiklopediyi hazırlayan ekiplerin, bir kelimeyi doğru seçmek için harcadığı günleri ve bu uğurda adanan hayatları konu alıyor. Müftülük çalışanları, kurs öğreticileri ve vatandaşlar, belgeselin İslam medeniyetine katkısını takdirle karşıladı.

Etkinlikte konuşan katılımcılar, 33 yıllık emeğin bir belgeselle aktarılmasının, genç nesillere bu büyük mirasın önemini anlatmada etkili olacağını dile getirdi. Belgesel, izleyenlere İslam kültür ve medeniyetinin derinliklerine dair bir pencere açtı. - BALIKESİR