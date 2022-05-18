Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlkyardım Eğitimini Başarıyla Tamamladı - Haberler

BALIKESİR (ANKA) -

Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği ile; Zabıta Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Birimine ilkyardım eğitimi verildi.

16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde, toplamda 16 saatte ve uygulamalı olarak verilen ilkyardım eğitimi çalışması, Bandırma Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Daha önce Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nün de benzer talebi olması nedeniyle, 12 kişilik Emniyet Müdürlüğü personeli de Zabıta Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Birimi ile birlikte aynı eğitimi aldı.

Bandırma Belediyesi, bütün belediye çalışanlarının ilkyardım eğitimi alması için Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelere devam ediyor.