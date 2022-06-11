Bu evi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok - Haberler

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Bu evi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bu evi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde bir evin sahibi, balkonun kapısını tuğla örüp kapatarak ilginç bir görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Bülent Çelik, evinin yakınında bulunan dükkanların evinin içerisini görmemesi için balkonun kapısını tuğla örerek kapattı. Büyükçiftlik köyünde bulunan balkonu olan fakat balkona çıkabilecek bir kapısının olmayan ev görenleri şaşırtıyor.

Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

"AÇALIM" TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Binaların dış cephesinde dekarasyon işçisi olarak çalışan Kaan Demir balkonunun kapısını ören bina sahibi Bülent Çelik'e kapıyı açmasını teklif etmelerine rağmen kabul etmediğini söyledi.

Balkonu var ama balkona çıkış kapısı yok

"NEDEN BÖYLE YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Demir "Bu evin dış cephesini ve dekorasyon işini yapıyoruz. Bu balkon kapısı olmayan evin sahibi kalıpçı bir ağabeyimiz Bülent Çelik diye biri vardı. Geçenlerde hayatını kaybetti. O örmüştü orayı. Dedik orayı açalım. Dedi ki hayır orası öyle kalsın. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Çelik Rize Yerel Yaşam Haberler

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