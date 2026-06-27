Çamerya katliamı 82'inci yılında unutulmadı

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde bir araya gelen Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik katliamın 82. yılı dolayısıyla siyah çelenk bırakarak, basın açıklamasında bulundu.

Balkan Türkleri Federasyonu Edirne öncülüğünde, Çamerya Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de anma programı düzenlendi. Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önünde bir araya gelen Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik 82 yıl önce gerçekleştirilen katliamı protesto etti. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, "Çamerya katliamını unutmadık" yazılı siyah çelengi Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne bıraktı. Düzenlenen etkinlikte, yaşanan acılar bir kez daha hatırlatılırken, tarihi hafızanın canlı tutulmasının önemine dikkat çekildi.

1944 yılının Haziran ayında başlayarak 1945 Mart ayına kadar Yunanistan'ın Çamerya bölgesinde Müslüman Arnavutlara yönelik büyük bir katliam gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Anma programı, Edirne Yunanistan Konsolosluğu önünde başladı. Katılımcılar tarafından siyah çelenk bırakılırken, ardından yapılan basın açıklamasında Çamerya'da yaşanan katliamın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı. Basın açıklamasını Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Sekreteri İsmail Kocaköse okudu.

Geçmişiyle yüzleşemeyen Yunanistan'ın, kendisini "medeniyetin beşiği" olarak tanımlasa da, 1912 yılından başlayarak özellikle 27 Haziran 1944-Mart 1945 döneminde binlerce Müslüman'ın katledildiği acı olayların sorumluluğundan kaçamayacağını söyleyen Kocaköse, "Bu dönemde 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürülmüş; 745 kadına tecavüz edilmiş, 68 köyde 5.800 ev yakılmış, göçe zorlanan binlerce insan da yollarda hayatını kaybetmiştir. 1821 Mora İsyanı sırasında Tripoliçe ve Navarin'de yaşanan katliamlar da tarihin unutulmaması gereken karanlık sayfaları arasında yer almaktadır. Bu katliamlarda 40 binden fazla insan katledildi. Bugün de Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim, inanç ve örgütlenme haklarını ihlal etmeyi sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 27 Mart 2008 tarihli kararına rağmen, adında "Türk" kelimesi bulunan derneklerin hakları yıllardır fiilen tanınmamaktadır. 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii'nde Yunanistan'ın kuklası atanmış müftülerin ortamı germesi sonucu çıkan olaylar ve sonrasında dört kişinin 17 ay hapis cezasına çarptırılması da Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik hukuksuz uygulamaların son örneklerinden biridir" ifadelerine yer verdi.

"Adalet, siyasi hesapların aracı değildir" diyerek Yunanistan'a seslenen Kocaköse, "Tarihinizle yüzleşin, mağdur ettiğiniz insanların haklarını teslim edin ve evrensel hukuk ilkelerine uygun hareket edin. Türkiye aleyhine yürütülen nefret söylemleri ve seçim dönemlerinde komşuluk ilişkilerini zedeleyen politikalar, iki halk arasındaki tarihi dostluğa zarar vermektedir. Türk ve Yunan halkları düşman değildir. Yunan siyasetçilerini, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Yaptığınız katliamları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

Program çerçevesinde daha sonra Saraçlar Caddesi'nde Çamerya Katliamı'nı konu alan resim sergisi açıldı. Sergide yer alan eserler, vatandaşlardan ilgi görürken, ziyaretçilere yaşanan tarihi olaylar hakkında bilgi verildi. Sergide 1912 yılından itibaren çekilen fotoğraflar yer aldı. Özellikle de savaşların en büyük zarar görenlerinin çocuklar ve kadınlar olduğu fotoğraflar dikkat çekti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı