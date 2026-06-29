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Kayserili kuaförden Balkanlar Kuaförler Turnuvası'nda büyük başarı

Kayserili kuaförden Balkanlar Kuaförler Turnuvası'nda büyük başarı
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Elazığ'da düzenlenen Balkan Kuaförler Turnuvası'nda Kayseri Develi'den katılan Barış Güvenç, kadın saç kesim kategorisinde Balkan üçüncüsü oldu.

Elazığ'daki Balkan Kuaför Turnuvası'na Kayseri'den katılan Barış Güvenç, 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya Kuaförler Federasyonu'nca Elazığ'da Balkan Kuaförler Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 13 ülkeden temsilci katıldı. 2 kez Türkiye şampiyonu ve 2 kez de dünya şampiyonu olan Faruk Kafkas da turnuvaya 9 kişilik salon ekibiyle katıldı.

Turnuvada Kayseri Develi'den Barış Güvenç salon Look Woman kadın saç kesimde Balkanlar 3'üncüsü oldu. Develili Dünya Şampiyonu Faruk Kafkas ise turnuvaya saç kesimi eğitmen konuğu olarak katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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