Balıkesir yerel haberi | 'izmaritsiz Ayvalık' Konulu Karikatür Yarışmasına Büyük İlgi

Balıkesir habere göre Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerlere atılan izmaritler nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'İzmaritsiz Ayvalık' konulu karikatür yarışmasına, 25 farklı ülkeden 113 karikatür sanatçısının 235 eser gönderdiğini söyledi. Başkan Ergin, karikatür sergisini gezmek ve oy vererek ödül alacak karikatürleri belirlemek isteyen sanatseverleri, Altınova’da Kum Adası’na davet etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerlere atılan izmaritler nedeniyle yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'İzmaritsiz Ayvalık' konulu karikatür yarışmasına, 25 farklı ülkeden 113 karikatür sanatçısının 235 eser gönderdiğini söyledi. Başkan Ergin, karikatür sergisini gezmek ve oy vererek ödül alacak karikatürleri belirlemek isteyen sanatseverleri, Altınova'da Kum Adası'na davet etti.

Ayvalık Belediyesi, TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Temsilciliği ve Doğa Dostu Karikatür Grubu'yla birlikte düzenlenen 'İzmaritsiz Ayvalık' konulu karikatür yarışmasına gönderilen eserlerin değerlendirilmesi ve seçimi, 31 Ağustos Çarşamba günü, Altınova Kum Adası'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılan eserlerin seçimi vatandaşlar tarafından yapılacak. 'Halk Jürisi' beğendiği esere sadece bir oy kullanabilecek, akşam saatlerine kadar devam edecek seçimin ardından dereceye giren yarışmacılar belirlenecek.

Gösterilen ilgiden ve birbirinden değerli eserlerin gönderilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Ergin, "Bizlere eserlerini gönderen değerli karikatüristlerimize, bu eserleri titiz bir inceleme sürecinden geçirerek değerlendiren ön jürimize çok teşekkür ediyorum. Her eser, etkilerini yaşamımızın her alanında hissettiren çevre kirliliği ışık tutuyor" dedi.

Yarışma Koordinatörü Karikatürist Sönmez Yanardağ da "Ülkemizin sahilleri, ormanları, sokakları, plajları akarsuları gelişigüzel atılan izmaritlerin tehlikesi altında. Doğada yüz yıldan fazla bir süre çözünmeyen pvc (plastik) kökenli izmaritler doğal yaşamı tehdit ediyor. İşte bu tehlikeye dikkati çekmek için 'İzmaritsiz Ayvalık' konulu Uluslararası Karikatür Yarışması gerçekleştirdik. Gösterilen ilgi hepimizi çok mutlu etti. Umarız insanımız daha dikkatli daha titiz davranır da izmaritini sağa sola atmak yerine kül tablasını kullanır" diye konuştu.

TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu Haluk Aysu ise "Kentimizin kumsalları, ormanları, sokakları, yüzde 98'i plastikten oluşan sigara izmaritinin büyük tehdidi altındadır. Sigara içenler kendi hayatlarını tehlikeye attıkları gibi 2/3ü de izmaritlerini gelişigüzel çevreye saçıyorlar. 'İzmaritsiz Ayvalık' karikatür yarışması karikatür sanatının evrensel diliyle bu tehdide dikkat çekmeyi amaçlıyor" dedi.