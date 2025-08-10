Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, TAMP Devreye Alındı

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, TAMP Devreye Alındı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı ve AFAD Başkanı, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere bölgeye gitti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.53'te Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
