Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 11,58 kilometre.

(BALIKESİR) - AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 11,58 kilometre derinliğinde meydana geldi.

