Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 11,58 kilometre.
Kaynak: ANKA / Yerel