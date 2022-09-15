Balıkesir haberleri: Burhaniye Belediyesi, Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

Gelen Balıkesir haberine göre Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin en kritik yollarından olan ve yıllardır çözüm bekleyen Tuzla Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin en kritik yollarından olan ve yıllardır çözüm bekleyen Tuzla Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin arka yoldan Akçay'a bağlantısını oluşturan ve yaklaşık 3 km uzunluğunda olan Tuzla Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Deveciler, Çanakkale - İzmir yolundan başlayarak Geriş Mezarlığı'nın yanından DENETKO sahil yoluna kadar uzanan caddede çalışmaların 1 hafta içinde başlayacağını ve yolun sathi kaplamayla asfaltlanarak hizmete açılacağı müjdeledi.

Tamamı Burhaniye Belediyesi tarafından yapılacak olan yolun söküm işlemlerinin başladığını belirten Deveciler, " Burhaniye'nin Edremit ve Akçay'a ulaşımını kısa yoldan sağlayan bu caddemiz yıllardır makus talihiyle hizmet bekliyordu. Vatandaşlarımızın yolun bozuk olmasından dolayı sürekli şikayetlerini değerlendirerek yolun yenilenmesi kararını aldık. Tüm söküm ve yapım işlemleri Belediyemiz tarafından yapılacak olan yolumuzu en kısa zamanda tamamlayarak kullanıma açmayı planlıyoruz. Burhaniye'mizin bu kanayan yarasını da bu şekilde tedavi edecek ve yeni hizmetlere imza atacağız" dedi.