Balıkesir haberleri! Ayvalık Aliçetinkaya Mahallesi'nde Doğal Gaz İçin İlk Kepçe Vuruldu

Balıkesir bölgesinden gelen habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğalgaza kavuşturmak için uzun süredir sürdürülen çalışmaları kapsamında Ali Çetinkaya Mahallesi Adliye Kavşağı’nda şebeke dağıtımı yapacak hattın ilk kazı çalışmaları başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Doğalgaz önemli bir süreç ve gerçekten ihtiyacımız olan, kentin ihtiyacı olan bir güzellik” dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğalgaza kavuşturmak için uzun süredir sürdürülen çalışmaları kapsamında Ali Çetinkaya Mahallesi Adliye Kavşağı'nda şebeke dağıtımı yapacak hattın ilk kazı çalışmaları başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Doğalgaz önemli bir süreç ve gerçekten ihtiyacımız olan, kentin ihtiyacı olan bir güzellik" dedi.

Ayvalık sınırlarına, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından getirilen ana hat borularına gaz arzının bu yılın sonunda sağlanması planlanırken AKSA Doğalgaz tarafından yürütülen çalışmalar ile Ali Çetinkaya mahallesinden başlayarak tüm kente verilecek.

Ayvalık Doğalgaz Projesi'nde çalışmaları yakından takip eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, cadde ve sokakların kazılması sırasında sıkıntıların yaşanacağını ve bu süreçte vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi. Yapılan çalışmalar kapsamında kazı sonrası yollarda oluşacak kazı ve tahripleri AKSA Doğalgaz ile koordineli şekilde hareket ederek gidereceklerini belirten Başkan Ergin, "5 farklı noktada sondaj çalışmaları başladı ve bunun devamı süreç içerisinde gelecek. Doğalgaz konforuna ulaşacak Ayvalık. Bu konuda halkımızdan sabır istiyorum. Yaşanacak olumsuzluklarda da sabırlı olmalarını bekliyorum. İnşallah sonunda da doğalgaz kullanan bir Ayvalık'a da kavuşmuş olacağız. Zorlu bir süreç olacak ama sonunda Ayvalıklı hemşerilerim keyfini sürecek" dedi

KENTİN İHTİYACI OLAN BİR GÜZELLİK

Başkan Ergin, "Bu kentte yaşayan insanlarımızın birincil önceliği olan doğalgazın kent içerisindeki çalışmaları başladı. Doğalgaz önemli bir süreç ve gerçekten ihtiyacımız olan, kentin ihtiyacı olan bir güzellik" dedi.