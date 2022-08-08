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Balıkesir haberi | Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e Ziyaret

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Balıkesir haberi | Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e Ziyaret

Balıkesir haber: Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, KKTC 40.hükümetini kuran Başbakan Ünal Üstel’i kutlamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, KKTC 40.hükümetini kuran Başbakan Ünal Üstel'i kutlamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

KKTC'de geçen aylarda yapılan seçim sonrası hükümeti kurma görevini üstlenen ve kurulan hükümette Başbakan olarak güvenoyu alan Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve önceki hükümetin İçişleri Bakanı Ünal Üstel'le bir araya gelen Başkan Deveciler, Üstel'e başarılar diledi.

Görüşmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti. Görüşme sırasında Burhaniye ile ilgili projeler hakkında bilgi veren Başkan Deveciler, Başbakan Üstel'i Burhaniye'ye davet etti.

ANKA / Yerel

Ali Kemal Deveciler Ünal Üstel Kıbrıs Yerel Haberler

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