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Balıkesir haber | Burhaniye'de lokma hayrı geleneksel hale geldi

Yerel Haberler

Balıkesir haber | Burhaniye'de lokma hayrı geleneksel hale geldi

Balıkesir yerel yerel haberine göre Balıkesir Burhaniye'de, Ören Mahallesinde İsmail Erez Caddesinde, bir araya gelen vatandaşlar bu yılki geleneksel lokma hayrını yaptı.

Balıkesir Burhaniye'de, Ören Mahallesinde İsmail Erez Caddesinde, bir araya gelen vatandaşlar bu yılki geleneksel lokma hayrını yaptı. Cadde sakinlerinin yapmış olduğu lokma hayrı yoğun ilgi gördü, yüzlerce vatandaşa lokma ikramı yapıldı.

Ören Mahallesi İsmail Erez Caddesinde, Tuncay Eruçar, Aynur Erden, Gülay Öge ve Yıldız İbrahimoğlu'nun önderliğinde düzenlenen 5'nci lokma hayrı yoğun ilgi gördü. Yüzlerce vatandaşa, lokma ikramı yapıldı. Lokma geleneğini devam ettirmeye kararlı olduklarını anlatan Tuncay Eruçar, "Bu lokma geleneğini cadde sakinleri olarak, her sene yapmaya devam ediyoruz. Tertip heyeti olarak Cadde de oturan sakinlerin, birbirleri ile tanışması ve samimiyetlerinin artmasını arzuluyoruz. Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini görüyoruz. Bu vesile ile hayrımıza manevi ve maddi destek veren, cadde sakinlerine, komsularımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayrımıza gelip lokma alanlara ve yiyenlere, afiyet olsun diyoruz. Lokma hayrını devam ettirmeye kararlıyız. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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