Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Davasında İkinci Duruşma

Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Davasında İkinci Duruşma
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Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Davasında İkinci Duruşma
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmişti. İkinci duruşmada sanıkların tutukluluğu devam ederken, aileler ve avukatlar gerçek sorumluların yargılanmasını talep etti.

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ZSR Mühimmat Fabrikası'nda 24 Aralık 2024'te meydana gelen ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar verirken, yeni bilirkişi raporu talebini reddetti. Duruşma sonrası açıklama yapan aileler ve avukatlar, olayın bir iş kazası değil, göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu belirterek gerçek sorumluların yargılanmasını istedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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