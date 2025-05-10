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Balıkesir'de Yangınla Mücadele İçin Yeni Helikopter Göreve Başladı

Balıkesir'de Yangınla Mücadele İçin Yeni Helikopter Göreve Başladı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yangın müdahale helikopteri hizmete girdi. Edremit Kaymakamı, önümüzdeki günlerde iki yangın söndürme uçağının daha bölgeye geleceğini duyurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına ait Ateş Kuşları olarak bilinen yangın müdahale helikopteri göreve başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının büyük kolaylık sağladığını belirterek, çok yakında bölgeye iki yangın söndürme uçağının daha geleceğini açıkladı.

Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte alınan önlemler kapsamında Edremit'in Zeytinli Mahallesinde bulunan heliportta konuşlandırılan KA 32T tipi helikopter dikkat çekiyor.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş beraberinde Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ile birlikte uçuş ekibinden uçuş operasyonları ve helikopter hakkında bilgiler aldılar.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yaptığı açıklamada, helikopterlerin ihtimal yangınlara müdahalede kritik rol oynadığını vurguladı.

"Bu helikopterler orman yangınlarıyla mücadele noktasında bizlere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. İnşallah çok kısa bir müddet sonra havalimanımıza iki tane daha üçer tonluk yangın söndürme uçağı gelecek," diyen Odabaş, sezonun kazasız ve yangınlardan uzak geçmesini temenni etti.

Kaz Dağları'nın hemen kuzeyde yer aldığını hatırlatan Kaymakam Odabaş, "Kazdağları Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden. Burası hem orman zenginliği açısından hem de milli park oluşuyla çok kıymetli. 23 bin hektarlık bir alan ve müdahale oldukça zor. Bu araçlar sayesinde müdahale büyük ölçüde kolaylaşıyor," ifadelerini kullandı.

Orman çalışanlarına da teşekkür eden Odabaş, "Sezonun yangınsız, kazasız, belasız geçmesini ümit ediyorum. Bu yolda emek veren tüm orman çalışanlarına, işletme müdürümüze, şeflerimize ve tüm ekibe Allah kolaylık versin," dedi.

Manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan KA-32T helikopterinin Türk pilotu Yusuf Enes Tunçay ise helikopterin teknik özelliklerini paylaştı.

"Kamov 32 helikopterimiz iki jet motorla çalışmakta ve 3 ton su taşıyabilmektedir. Yaklaşık 10 dakika içinde buradan kalkarak yangın bölgesine ulaşabiliyoruz," diyen Tunçay, helikopterin yüksek manevra yeteneğine dikkat çekti.

Arka rotor bulunmaması nedeniyle helikopterin çeviklik kazandığını belirten Tunçay, "Yüksek hızlara hızlıca erişebiliyoruz. Dilediğimiz manevrayı zorlu arazilerde bile gerçekleştirebiliyoruz. Geçen yıla kıyasla daha verimli bir sezon geçeceğini umut ediyoruz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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