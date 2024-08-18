Balıkesir'de çevreciler kıyı işgallerine tepki gösterdi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, bir araya gelen bir grup çevreci kıyı işgallerine tepki gösterdi. Burhaniye Çevre Platformu ve Kıyı hareketi öncülüğünde Ören plajında toplanan çevreciler denize giren vatandaşların meraklı bakışları arasında ellerinde pankartlarla plajı baştan başa yürürken, Deniz kızı heykeli önünde basın açıklaması yaptılar.

Burhaniyeli çevreciler ellerinde pankartlarla havama, suyuma toprağıma dokunma sloganları eşliğinde plajda yürüdü. Vatandaşlar plajlar çöplük değildir sloganları da attı. Basın açıklamasını Burhaniye Çevre Platformundan Hatice Engin yaptı. Hatice Engin, "8 Mayısta ilan ettiğimiz kıyıda hareketinin kuruluşunun ardından çok temel, hukuksal, kamusal, toplumsal bir takibi dile getirmek için Türki'nin 4 bir yerinde kıyıdayız. Kıyıda olarak kıyı eko istemini korumak ve kıyılara tüm insanların eşit ve ücretsiz erişimini savunmak amacıyla mücadele ediyoruz. Kıyıların sadece insanlara ait olmadığını savunuyoruz. Deniz ve kara eko sistemlerinin buluşma noktası olan kıyılardaki tüm canlı ve canız varlıkları koruma ilkemiz en temel çıkış noktamızı oluşturuyor. Bu nedenle kıyılar halkındır yerine, kıyılar hepimizindir diyoruz. Yalnızca kıyılar değil d dereler, nehirler, göller, ormanlar ve dağlarda hepimizindir" dedi. Vatandaşlar, havama, suyuma ve toprağıma dokunma sloganları attı.