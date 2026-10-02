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Balıkesir'de canlı hayvan nakil araçları Tarım ve Orman ekiplerince denetlendi

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Balıkesir'de canlı hayvan nakil araçları Tarım ve Orman ekiplerince denetlendi
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde belgeler, nakil şartları, araç uygunluğu ve hayvan sağlığı incelendi; denetimlerin hayvan sağlığı ve gıda güvenilirliği için süreceği bildirildi.

Balıkesir genelinde canlı hayvan nakillerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi, hayvan sağlığının korunması ve hayvan refahının güvence altına alınması amacıyla yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, canlı hayvan taşıyan araçlar kontrol edildi. Denetimlerde hayvanların sevk ve nakillerine ilişkin belgeleri, nakil şartları, taşıma araçlarının uygunluğu, hayvanların sağlık durumlarına bakıldı.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından gerçekleştirilen kontrollerle, canlı hayvan hareketlerinin mevzuata uygun, kontrollü ve izlenebilir şekilde yürütülmesinin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üretimden tüketime kadar hayvan sağlığının ve gıda güvenilirliğinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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