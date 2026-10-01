Balıkesir'de balıkçı tekneleri İl Tarım ekiplerince 7 gün 24 saat denetlenecek

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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla gece saatlerinde balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Çakabey" isimli tekne ile gece saatlerinde yapılan denetimde ekipler, teknelerin avcılık faaliyetlerini ve su ürünleri mevzuatına uygunluğunu denetledi. Ekipler tarafından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerekli kontroller gerçekleştirilirken, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği incelendi. Su ürünleri kaynaklarının korunması, kaçak ve mevzuata aykırı avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.

Denetimlere İl Müdür Yardımcısı Alaeddin Zeren, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü M. Burak Kelemençe, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Muhterem Aycan ile teknik personel katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı