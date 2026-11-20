Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 6 yıl önce başlattığı askıda dondurma uygulaması ile adını duyuran Adem Teslim, 4 yıldır sokak kedilerini besliyor. Yaz aylarında Ören sahilinde dondurma satan 63 yaşındaki Adem Teslim, her gün sabah akşam Ören Meydanındaki kedileri besliyor.

Burhaniye de 6 yıl önce başlattığı askıda dondurma uygulaması ile yüzlerce vatandaşa ücretsiz dondurma servisi yapan Adem Teslim, şimdi de Ören Mahallesindeki işyerini kapatmış olmasına rağmen sabah akşam 50 dolayındaki kediyi beslemek için Ören'e geliyor. Kış aylarında Ören'de işyerlerinin kapanması üzerine kedilerin yiyecek bulamadığını kaydeden Adem Teslim, " Dokuz senedir Ören'de esnaflık yapıyorum. Bu kediler yazın esnafların hepsi açık olduğu için yiyecek bulabiliyorlar. Ama kış geldi esnaflar dükkanı kapattığı zaman kedilerin gidecekleri yer yok. 51 tane kedim var bunları ben besliyorum. Kışın dükkanım kapalı. Kışın her gün 11.00'de gelirim, önce bunların karnını doyururum, sonra kendi kahvaltımı yaparım. Ama bunların karnını doyurmadan kesinlikle kendim kahvaltı yapmam. Bir de akşam gelirim kışın. 4 seneden beri devam ediyor, Allah kabul etsin. Kimseden yardım falan istediğim yok, kimseden bir şey de beklentim yok. Bu tamamen benim kendi içimden gelen bir şey. Böyle devam ediyor, inşallah da Allah bana güç kuvvet verdiği müddetçe bu işi böyle devam ettiririz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı