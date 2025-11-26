Haberler

Balıkçılar Denizde İlginç Bir Heykel Parçası Buldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde balıkçılar, denizdeki ağlarına takılan at ayağına benzeyen bir heykel parçasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cisim, balıkçılar tarafından balık yerine getirildi ve müze müdürlüğüne gösterilmesi planlanıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, ağlarına balık yerine takılan at ayağına benzeyen heykel parçasına benzer cisim ile büyük şaşkınlık yaşadı. Denizden çektikleri ağların ağırlığından önce sevinen balıkçılar, ardından karşılarına çıkan ilginç cismi görünce şaşkına döndü.

İlçedeki balıkçı barınağına getirilen cisimle ilgili bilgi veren balıkçı Temel Işık, "Sabah saatlerinde denize açıldık. Ancak denizden balık yerine bir atın ön ayağına benzeyen bir cisim çıktı. Bunun doğal yollarla oluşmuş bir şey olduğunu düşünmüyoruz çünkü mermer benzeri sert granit bir taş üzerinde işlenmiş gibi duruyor. Kendi başına bir obje mi yoksa bir at heykelinin parçası mı bilemiyoruz. Bunu müze müdürlüğüne göstererek ne olduğunu anlayabiliriz. Denizden yaklaşık yarım mil açıkta, 15 metre derinlikte ağlarımıza takıldı" dedi.

Bazı balıkçılar ise zaman zaman küp benzeri çeşitli cisimlerin ağlarına takıldığını ancak işe yaramaz diye tekrar denize bıraktıklarını belirterek, bu at ayağı görünümündeki parçanın dikkat çekici olması nedeniyle kıyıya getirdiklerini ifade etti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
